Salernitana-Inter, il titolare è fuori dai convocati: problema in attacco

Non solo Marko Arnautovic, c’è un altro problema nel giorno di Salernitana-Inter, con i convocati che spiazzano i tifosi.

L’elenco presentato dall’allenatore, dopo il momento non felicissimo legato ai recenti risultati ottenuti per quella che è stata pure l’ultima sconfitta in campionato nel turno infrasettimanale, preoccupa e non poco i tifosi che vedono out dai convocati uno dei propri beniamini.

Da una parte c’è la Salernitana che va a caccia di punti, anche importanti considerando il prestigio del match, dall’altra l’Inter che vuole presto dimenticare la disfatta al Giuseppe Meazza contro il Sassuolo. Ma entrambi i club devono fare i conti con un problema.

Non solo Arnautovic: un’altra assenza in Salernitana-Inter

Escluso dalla lista dei convocati per Salernitana-Inter, Marko Arnautovic non sarà l’unico assente in attacco.

Il motivo è legato al comunicato che il club ha pubblicato nel corso della serata di venerdì quando, nell’annunciare la lista dei propri convocati per Salernitana-Inter, non ha incluso il nome dell’acciaccato titolarissimo che salterà la sfida dell’ex.

Perché, a causa di un problema di natura muscolare, Antonio Candreva sarà assente in Salernitana-Inter. Non solo Arnautovic dunque, anche Candreva non ci sarà nella gara dell’Arechi.

Salernitana, i convocati per l’Inter: out Candreva, Sousa in apprensione

Sousa in apprensione per quella che è la situazione che sta vivendo quando è il giorno di Salernitana-Inter, senza l’acciaccato Antonio Candreva. L’ex, che ha colpito l’Inter nell’ultimo appuntamento contro i nerazzurri giocato nel campionato 2022/2023 sarà l’arma in meno per il club granata, che dovrà reinventarsi qualcosa a causa dell’infortunio di Candreva, per risentimento muscolare. Ecco, di seguito, la lista dei convocati di Paulo Sousa.

PORTIERI – Costil, Fiorillo, Ochia;

DIFENSORI – Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI – Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

ATTACCANTI – Botheim, Cabral, Dia, Stewart, Tchaouna.

Salernitana-Inter, out Candreva: le probabili formazioni

Si gioca tutto, il posto in panchina è a rischio per Paulo Sousa e dovrà giocarsi appunto le sue chance senza Antonio Candreva. Il calciatore ex Inter non disputerà il match contro il team di Simone Inzaghi a causa del risentimento muscolare e Paulo Sousa, che potrebbe rischierare Boulaye Dia in campo, dovrà reinventarsi l’attacco. Al posto di Candreva, Cabral si candida per una maglia da titolare. Quelle che seguono, in ogni caso, sono le probabili formazioni del match delle 18 di sabato pomeriggio.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.