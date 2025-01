Infortunio e tegola: l’ex Napoli si è rotto il crociato

Adesso il club è costretto ad intervenire sul calciomercato a causa dell’infortunio per l’ex Napoli, che si è praticamente rotto il crociato.

Bruttissima notizia per una squadra che già in particolare difficoltà, perde uno di quei calciatori che aveva fatto parte della rosa del 2023 che ha vinto lo storico Scudetto a Napoli.

Particolarmente legato a Napoli, aveva salutato ufficialmente con un post anche molto sentito la sua esperienza al Napoli, per giocarsi una chance altrove dove aveva pure trovato un buon rendimento con continuità. Una continuità e lo stesso buon rendimento interrotto bruscamente da una notizia che taglia in due le cose sulla sua carriera che, entrata nel vivo, vede questo stop improvviso a causa della rottura del crociato.

L’ex Napoli si è rotto il crociato: stagione finita in Italia

A riportare la notizia è il club di proprietà dell’ex calciatore del Napoli che, dopo i diversi anni passato da tesserato azzurro, aveva provato a giocarsi le sue occasioni altrove.

Dopo 18 partite trovate in campionato con un gol e un assist, l’ex calciatore azzurro è costretto ad alzare bandiera bianca. Il motivo è legato all’infortunio al ginocchio che cambia per sempre la sua stagione e si spera, non in negativo, la sua carriera.

Diversi i calciatori che hanno subìto questo tipo di infortunio e che vedono il rischio di vedere la propria carriera compromessa. Si spera non sia così per l’ex Napoli, con messaggi di forza che sono arrivati sia dall’ambiente Napoli che dal mondo del calcio per il suo problema al ginocchio.

Il comunicato sull’infortunio al crociato: quando è successo

Pare sia stato nel corso dell’ultima partita giocata in Italia, nel corso del primo tempo della sfida giocata contro il Frosinone. Un problema non da poco perché Karim Zedadka, che ha sostenuto quest’oggi gli esami strumentali, si è infortunato al ginocchio con le condizioni che sono state svelate dal Sudtirol. Ecco cosa scrive il club di Bolzano: “Nel corso della sfida giocata contro il Frosinone, nel primo tempo, Karim Zedadka ha subìto una lesione completa del legamento crociato anteriore e legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Pertanto, tutto il club del Sudtirol augura a Karim una pronta guarigione”.

Ultime di calciomercato: l’infortunio al crociato cambia tutto

L’infortunio cambia tutto per quanto riguarda il problema al crociato di Karim Zedadka perché adesso, l’esterno ex Napoli, obbligherà il club di Bolzano a scegliersi una nuova soluzione per le corsie. La stessa potrebbe arrivare in prestito dalla Serie A, da capire nel nome di chi.