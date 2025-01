Casadei torna in Serie A, è il colpo per la Champions: affare fatto

Mai realmente esploso in quel di Londra con la maglia del Chelsea, Cesare Casadei avrebbe deciso di darsi una seconda possibilità in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il talentuoso trequartista italiano sarebbe ad un passo dal tornare in Serie A, campionato nel quale però non ha mai esordito nonostante i suoi importanti trascorsi nelle giovanili dell’Inter. L’importante salto di qualità fatto nell’estate del 2021 ha pesato e non poco sulla sua carriera del classe 2003, che può ritenere essere più che fallimentare la sua esperienza londinese.

Per fortuna Casadei è praticamente all’inizio della sua carriera, ed ha davanti a sé tutto il tempo del mondo per recuperare e diventare quel giocatore che tutti si aspettavano. Per farlo il 22enne originario di Ravenna si è deciso a tornare in Serie A, diventando il ‘colpo Champions’ per una grande del campionato italiano.

Casadei torna in Serie A: affare fatto con il Chelsea

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cesare Casadei, destinato oramai a lasciare il Chelsea a 3 anni e mezzo dal suo arrivo a Londra. L’esperienza inglese non è decisamente andata secondo le aspettative per l’italiano, che adesso ha intenzione di prendere in mano la sua carriera e rispolverare quel talento tanto ammirato che in Premier League non è mai sbocciato.

Il primo passo è stato quello di decidere di lasciare i Blues. Decisione complicata ma fino ad un certo punto, anche perché per Casadei si sono riaperte le porte della Serie A. Sul classe 2003 si sono infatti registrati gli ingressi di diverse squadre italiane nel corso di questo calciomercato, tra le quali il Napoli, ma evitando di ricadere nello stesso errore di qualche estate fa, l’ex Inter non si è fatto ingolosire dal nome della squadra scegliendo l’opzione migliore per il proseguo della sua carriera.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Cesare Casadei ha scelto la Lazio a discapito di Torino e Napoli per l’appunto. Il classe 2003 è dunque prossimo a diventare un nuovo giocatore di Marco Baroni, con Claudio Lotito che entro la fine di questa settimana definirà anche gli ultimi dettagli con il Chelsea per un’operazione oramai in dirittura d’arrivo.

Casadei in Serie A per 13MLN

Cesare Casadei si appresta a tornare in Italia, alla Lazio. Il club biancoceleste è quello che più di tutti ha insistito con il Chelsea nel corso di questo calciomercato, riuscendo alla fine a convincere il club londinese a lasciar tornare in Serie A il giovane talento italiano.

Come anticipato, l’operazione è in dirittura d’arrivo, siamo oramai alle battute finali, con i due club che programmano di scambiarsi i documenti entro la fine di questa settimana. Possiamo dunque parlare di affare fatto, con Casadei che si trasferirà alla Lazio a titolo definitivo per una cifra stimata attorno i 13 milioni di euro. Non solo, a questa c’è da aggiungere anche un 25% sulla futura rivendita a favore del Chelsea, condizione necessaria per ottenere il sì definitivo dei Blues. Missione compiuta.