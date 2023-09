Scandalo calcioscommesse, è stato scoperto: accuse shock

Un nuovo caso di calcioscommesse ha invaso il mondo del calcio europeo: il calciatore ora è stato scoperto e le accuse sono gravissime.

Da anni ormai si sente parlare di partite truccate dai calciatori che non rispettano le regole anti scommesse e continuano a danneggiare i propri club ma soprattutto la propria immagine e carriera. La situazione è molto grave e rischia di aprire un altro caso infinito che può coinvolgere anche altri calciatori.

La situazione è già sotto il controllo della giustizia sportiva che sta prendendo le decisioni adeguate a quanto accaduto. Presto le accuse diventeranno pena diventerà effettiva.

Scandalo calcioscommesse: scoperto un altro calciatore

Il calcioscommesse è uno dei mali incurabili del calcio. Da decenni, ormai, si scoprono ogni anno calcatori che scommettono sulle partite delle proprie squadre o in generale su tutti i campionati di loro interesse. E spesso si finisce in un vortice di polemiche senza precedenti che rischia di compromettere sia la carriera del calciatore ma anche la stagione della sua squadra di appartenenza.

La situazione è in continuo divenire e può portare a nuovi problemi nel giro di pochi giorni. Negli ultimi mesi sono aumentate le accuse per betting da parte dei calciatori e sono aumentate anche le squalifiche.

In Inghilterra è stato scoperto un nuovo caso di calcioscommesse. La BBC ha reso noto quanto accaduto e ora è scoppiato il caos mediatico.

Premier League nel caos: Toffolo coinvolto nel calcioscommesse

In Premier League è scoppiato un nuovo scandalo legato al calcioscommesse. Harry Toffolo, calciatore del Nottingham Forest è stato è stato squalificato per cinque mesi dalla Federcalcio dopo aver ammesso 375 violazioni delle regole sulle scommesse.

La squalifica del 28enne è sospesa fino alla fine del 2024-25 ed è stato anche multato di 20.956 sterline. Toffolo ha violato le regole della FA che non permettono ai giocatori di scommettere sul calcio né di trasmettere informazioni che potrebbero essere utilizzate per scommettere.

All’epoca delle scommesse, Toffalo era un giocatore del Norwich City e giocava in prestito per Swindon, Rotherham, Peterborough e Scunthorpe.

Chi è Toffolo: accusato di calcioscommesse

Toffolo ha collezionato 21 presenze con il Nottingham Forest la scorsa stagione dopo il suo trasferimento dall’Huddersfield. Fino ad ora ha giocato una volta in questa stagione, come sostituto nella sconfitta della Coppa Carabao contro il Burnley.

Non è la prima volta che un calciatore viene denunciato e squalificato per calcioscommesse, in Inghilterra. A maggio, l’attaccante del Brentford e dell’Inghilterra Ivan Toney è stato squalificato per otto mesi dopo aver ammesso di 232 violazioni delle regole sulle scommesse della FA.

A differenza di Toffolo, la squalifica è stata immediata e non sospesa. Toney è stato squalificato dagli allenamenti fino al 17 settembre e non potrà giocare di nuovo fino al 17 gennaio 2024.