Serie A, annuncio da Torino: c’è lesione, l’infortunio è serio

Nuovi aggiornamenti da Torino riguardo le condizioni fisiche del calciatore: l’infortunio è più serio del previsto, c’è lesione. Ecco i tempi di recupero.

Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato la lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. Una notizia tremenda per l’allenatore che ha già dei problemi in quella zona di campo.

Ci sono delle novità riguardo lo stato di salute del giocatore che si è fatto male nel corso dell’ultima gara di campionato. Un infortunio più serio del previsto visto che gli accertamenti hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero.

Serie A: annuncio da Torino sull’infortunato

Tegola per l’allenatore che non avrà a disposizione il calciatore per le prossime partite di campionato. L’annuncio è stato dato dal club attraverso un comunicato stampa, ecco le ultimissime notizie in merito anche agli eventuali tempi di recupero.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è uscito dal campo dopo pochi minuti, nel turno infrasettimanale perso dai granata contro la Lazio. Gli ultimi accertamenti hanno evidenziato la lesione che costringerà Buongiorno a saltare le prossime partite del Torino contro Hellas Verona e Juventus.

Come specificato dalla società granata “la prognosi sarà definita in base all’evoluzione clinica dell’infortunio”, lasciando spazio a poche chance di rivederlo in campo per il derby della Mole.

Comunicato ufficiale Torino: infortunio Buongiorno

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Torino: problemi in difesa, chi giocherà al posto di Buongiorno

Le scelte sono abbastanza obbligate in difesa per Juric, orfano anche di Djidji. Dovrebbe dunque debuttare Sazonov nel trio dal 1′ minuto, coadiuvato da Rodriguez e Schuurs, entrambi chiamati agli straordinari.