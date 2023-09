Serie A: scelta a sorpresa, Ribery il nuovo allenatore

In Serie A si sta per concretizzare una scelta sicuramente a sorpresa: Ribery pronto ad essere il nuovo allenatore.

La settima giornata di Serie A si candida ad essere fondamentale per molti tecnici, che ormai da qualche giornata sono a rischio esonero. Una posizione traballante che potrebbe portare una sconfitta a diventare fatale.

E, secondo quanto riferito da calciomercato.com, un club di Serie A starebbe pensando di affidare la panchina a Franck Ribery. Si tratterebbe di una scommessa considerando che il francese non ha mai allenato, ma la sua esperienza potrebbe essere importante per rilanciare il club dopo una partenza non sicuramente positiva.

Serie A: esonero ad un passo, pronto Ribery

Ribery non ha mai nascosto la sua volontà in un futuro di fare l’allenatore e questa potrebbe essere l’occasione giusta per misurarsi in campionato non semplice come il nostro. Naturalmente si tratta di una opzione che dovrà essere approfondita nei prossimi giorni visto che, almeno per il momento, si tratta semplicemente di una indiscrezione. I discorsi saranno affrontati solamente dopo questo weekend visto che ad oggi non è in programma uno scossone in panchina. Di certo in caso di una nuova sconfitta le cose potrebbero cambiare.

E, stando alle ultime notizie, la Salernitana starebbe valutando anche il profilo di Ribery per la panchina. Il francese, attualmente collaboratore di Sousa, conosce molto bene l’ambiente e il gruppo e per questo sembra essere la soluzione ideale per provare a chiudere nel migliore dei modi la stagione in corso senza aprire da subito un nuovo ciclo.

Naturalmente prima di ufficializzare questa eventuale scelta saranno fatte tutte le riflessioni del caso visto che stiamo parlando di un pubblico assolutamente esigente. Vedremo su chi cadrà la scelta e se ci sarà questa nuova esperienza da parte di Ribery, che ha sicuramente voglia di dimostrare di essere in grado di poter puntare in alto.

Panchina Salernitana: duello Ribery-Semplici

In caso di esonero di Sousa, in casa Salernitana è possibile un duello a due tra Ribery e Semplici. Quest’ultimo è già stato nella città campana nei giorni scorsi e i contatti con Iervolino potrebbero presto entrare nel vivo. Ma attenzione al profilo del transalpino, soluzione assolutamente low cost per la panchina e magari quella giusta considerando anche quanto successo in altri club.