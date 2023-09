Serie A, cambia l’arbitro della partita della big: è già polemica

La quinta giornata di Serie A è ormai iniziata ma ci sono già le prime polemiche arbitrali che riguardano le big: è cambiata la designazione.

La nuova giornata ha regalato già sorprese importanti e tra sabato e domenica può portare a nuovi stravolgimenti della classifica. Tutte le squadre sono alla ricerca di punti per arrivare il prima possibile ai rispettivi obiettivi ed evitare di perdere terreno dalle diretti concorrenti. I tifosi hanno chiesto alla propria squadra di migliorare e di fare risultato sin da subito.

Le prime polemiche sulla quinta giornata di Serie A sono già iniziate, con il cambio di desginazione arbitrale per la partita di una big.

Serie A, cambia l’arbitro della partita

La quinta giornata di Serie A dirà tantissimo su tutte le big impegnate in partite sulla carta non complicatissime ma che, dopo la prima settimana europea, potrebbero nascondere insidie importanti. I top club sono pronti per dare inizio alla battaglia vera e propria che dovrà portare alle prime corse ai primi posti.

Dall’altra parte, però, ci sono le “piccole” che vogliono fare bella figura, mettere i bastoni tra le ruote alle “grandi”, ma soprattutto riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza nel minor tempo possibile.

In Serie A sono già iniziate le polemiche per la quinta giornata. E il motivo è la designazione arbitrale cambiata che ha fatto scatenare migliaia di utenti sui social network.

Cambia l’arbitro di Milan – Verona: cosa succede

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a vincere contro il Verona di Marco Baroni. I rossoneri arrivano da una settimana complessa, con la pesantissima sconfitta nel derby e il pareggio contro il Newcastle in Champions League. Dall’altro lato, invece, il Verona è in scia positiva, con 7 punti in classifica e un ottimo bottino dopo quattro giornate.

La partita tra Milan e Verona è già inondata di polemiche. La Lega Serie A pochi giorni fa aveva reso note le designazioni del quinto turno di campionato, affidando la partita di San Siro al Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Marchetti aveva arbitrato solo una volta il Milan, nel febbraio 2022 nella sfida all’Udinese finita 1-1. I friulani trovarono la rete con un tocco di braccio di Destiny Udogie non ravvisato dallo stesso Marchetti e dal VAR che creò mille polemiche.

Marchetti non arbitrerà Milan Verona: c’è Maresca

Il Sig. Marchetti non arbitrerà Milan Verona. La decisione è stata resa nota dalla Lega Calcio che ha modificato la designazione con l’assegnazione della partita all’arbitro Maresca di Napoli, precendentemente designato come quarto uomo della stessa partita.

Il nuovo quarto uomo sarà così Giacomo Camplone di Pescara, mentre sono confermati sia gli assistenti Rocca e Moro, che il VAR Valerio Marini, con l’AVAR Lorenzo Maggioni.

Le polemiche sui social, però, sono già iniziate e partono soprattutto dai tifosi delle altre big che hanno “accusato” l’AIA e la Lega Serie A di voler spegnere le polemiche del Milan per il “fallo di Udogie” e assegnare un arbitro diverso.

Il Sig. Marchetti, invece, non dirigerà la partita per problemi personali.