Serie A: colpo a sorpresa sul gong, strappato alla big

La Serie A si avvia verso gli utimi pazzi giorni di calciomercato che possono cambiare il volto di molti club proprio nelle ultime ore.

Le prime giornate di campionato hanno già messo in mostra i limiti e i difetti di tutte le squadre, chiamate a migliorare le rispettive rose per riuscire a perseguire tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Le soluzioni sono da ricercare chiaramente nel calciomercato e poi anche nelle idee dell’allenatore che ha chiesto profili di un certo livello per poter puntare a grandi traguardi.

La situazione legata al calciomercato è ancora in via di sviluppo per tante società che stanno pensando chi acquistare e ora possono mettere a segno un colpo d’oro.

Calciomercato, colpo d’oro in Serie A: le ultime

La Serie A è pronta a mettere in piedi l’ultima settimana di mercato in maniera molto importante. Ci sono ancora molte cose da sistemare per diversi club che hanno intenzione di crescere per perseguire tutti gli obiettivi già fissati, che sono molto importanti. I direttori sportivi sono impegnati, ora e fino al 1° settembre 2023, a cercare nomi importanti e di grande qualità.

La situazione relativa al calciomercato è ancora in bilico e può portare a sorprese inaspettate anche per i tifosi. Gli allenatori hanno chiesto rinforzi e ora è tempo di provare a mettere nero su bianco.

Secondo le ultime notizie di caciomercato, in Serie A può esserci un vero e proprio colpo d’oro.

Calciomercato Udinese: lo strappa alla big, i dettagli

L’Udinese di Andrea Sottil non ha iniziato bene il campionato, perdendo la prima in casa contro la Juventus. I bianconeri friulani sono stati tra i protagonisti del calciomercato estivo, soprattutto per alcune trattative che hanno tolto tanto tempo all’organizzazione definitiva della squadra.

L’affare Samardzic mai concluso ha tolto dalle casse del club molte possibilità economiche che avrebbero potuto cambiare notevolmente il volto della squadra di Sottil. Alla fine, però, l’addio forse non aspettato ci sarà e riguarda Beto che passerà all’Everton per più di 30 milioni di euro.

L’Udinese ora cerca un attaccante di grande livello e ha deciso di puntare su Divock Origi, e sta pensando di strapparlo al Milan. L’attaccante belga è al centro di numerose trattative di mercato e può andare a rinforzare un attacco già molto forte.

Udinese su Origi: assalto negli ultimi giorni

L’Udinese sta pensando di dare una nuova chance a Divock Origi in Serie A. Arrivato al Milan l’anno scorso come colpo di spicco per completare l’attacco, non si è rivelato mai decisivo e ora il club ha deciso di tagliarlo dal progetto.

Per l’Udinese sarebbe un colpaccio da chiudere nelle ultime ore di mercato e l’unico ostacolo sembra essere quello relativo all’ingaggio. C’è concorrenza anche dall’estero ma il ds Balzaretti è già pronto a chiudere.