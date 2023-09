Serie A: ecco il primo esonero, le ultime

La stagione di Serie A è appena incominciata, ma stando alle ultime notizie ci sarebbe una panchina già pronta a saltare, dopo appena tre giornate.

L’inizio shock della squadra ha infatti messo seriamente a rischio la posizione dell’allenatore, che ora ha questi dieci giorni di pausa nazionali per mettersi sotto col lavoro e cercare di ribaltare completamente la situazione, sennò c’è il serio rischio che la navi piano piano affondi completamente.

La prossima giornata di campionato potrà dunque risultare già essere quella decisiva per definire il futuro dell’allenatore, dal quale la dirigenza si aspetta delle risposte concrete, sennò l’esonero potrebbe essere l’unica pista percorribile per cercare di salvare la faccia e la stagione.

Serie A, salta la prima panchina della stagione: le ultime

Da qui alle prossime settimane ci potrebbero essere succulenti novità in Serie A, soprattutto per quanto concerne il discorso allenatori, visto e considerato che alcuni panchine sarebbero già in bilico dopo appena tre partite di campionato.

Fra tutte, al momento, una in particolare rischierebbe più di altre, dato che si sarebbe iniziato già a parlare di esonero. Ovviamente dopo un’estate complicata per tanti, forse anche troppi, versi, per l’allenatore non è sicuramente semplice lavorare, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un inizio di stagione del genere. La classifica parla infatti chiaro, ed i punti conquistati sino ad oggi sono decisamente anni luce lontani rispetto a quelli pronosticati, ma soprattutto non rispecchiano il reale valore tecnico, e tattico, della rosa. Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando seriamente in queste settimane l’operato dell’allenatore, con alcuni che lo danno addirittura già per spacciato.

Stando infatti a quanto riportato da tuttoudinese.it, riprendendo le quote dei principali bookmakers di scommesse sportive, Andrea Sottil dell’Udinese potrebbe essere il primo allenatore di Serie A esonerato in questa stagione. La quota (1.75/2.00/2.00) è tanto bassa quanto la posizione in classifica dei friulani, che nelle prime due uscite hanno conquistato solo due punti.

Udinese, Sottil a rischio esonero: inizio di stagione deludente

Secondo i bookmakers, la prima panchina di Serie A che potrebbe saltare in questa stagione è quella di Andrea Sottil dell’Udinese. In effetti i friulani non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro campionato, visti gli unici due miseri punti conquistati.

Okay, i bianconeri hanno perso Beto, ma le qualità della rosa ci sono, e lo scorso anno lo si è dimostrato, ed è per questo che i prossimi saranno banchi di prova importantissimi per Sottil. Qualora l’Udinese non riuscisse a ripartire, però, ecco che la dirigenza bianconera potrebbe iniziare seriamente a valutare l’esonero del tecnico italiano, nei confronti del quale, almeno per il momento, la fiducia è più che confermata.

Serie A, non solo Sottil: ecco tutti gli altri allenatori a rischio

Quella di Andrea Sottil non sarebbe l’unica panchina a rischio secondo i principali bookmakers. Oltre all’allenatore dell’Udinese, infatti, anche Eusebio Di Francesco (Frosinone), Paolo Zanetti (Empoli), Claudio Ranieri (Cagliari) e Paulo Sousa (Salernitana) sarebbero a rischio esonero.