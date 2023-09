Serie A: firma Il Papu Gomez a zero, arriva dopo l’infortunio

Ultime di calciomercato: Papu Gomez firma a zero e torna in Serie A. L’attaccante arriva nel suo nuovo club dopo l’infortunio del giocatore.

Aggiornamenti riguardo il futuro dell’attaccante argentino, reduce dall’esperienza a Siviglia conclusa in netto anticipo con la rescissione di contratto. Attualmente svincolato, è in cerca di una nuova sistemazione. Le offerte dall’Arabia non gli mancano ma per il momento il calciatore ha declinato ogni proposta. Attende una chiamata dalla Serie A che potrebbe arrivare molto presto. L’infortunio del giocatore, che ha riportato la rottura del legamento, potrebbe favorire la trattativa per il ritorno nel campionato italiano di Papu Gomez che, nonostante l’età avanzata, ha tutte le carte in regola per dire la sua in Serie A. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa che può andare in porto nelle prossime settimane.

E’ di ieri la notizia dell’infortunio dell’attaccante che, nei prossimi giorni, dovrà essere operato a seguito della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Una notizia terribile per l’allenatore che, in avanti, non ha molte scelte. Ecco perché la società potrebbe decidere di intervenire ingaggiando, a parametro zero, Papu Gomez che è attualmente svincolato.

Papu Gomez in Serie A: firma da svincolato, i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da TuttoAtalanta, l’argentino molto presto potrebbe ricevere il via libera da parte dei suoi agenti per firmare con una nuova squadra italiana. Dopo l’avventura all’Atalanta, chiusa a causa del rapporto poco idillico con Gasperini, e il trasferimento al Siviglia, nel futuro del Papu potrebbe esserci un club di Serie A che è pronto ad ingaggiarlo a parametro zero.

Valutazioni in corso da parte della società con l’allenatore che, dal canto suo, ha già espresso all’amministratore delegato Galliani la necessità di prendere un nuovo giocatore e portare al Monza Papu Gomez. Ad oggi, infatti, oltre a Colpani, Ciurria e Mota, sulla trequarti ci sono solo i giovani Vignato e Carboni.

Attesa, dunque, la decisione della società che dopo aver ingaggiato Giulio Donati (sempre a parametro zero su indicazione di Palladino), potrebbe decidere di pescare nuovamente dal mercato degli svincolati e concludere l’affare per l’arrivo a Monza di Papu Gomez che andrebbe a sostituire l’infortunato Gianluca Caprari.

Monza: infortunio Caprari, dagli svincolati può arrivare Gomez

Valutazioni in corso da parte del Monza che, dopo l’infortunio di Gianluca Caprari che ha riportato la rottura del legamento crociato, è a lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Dal mercato degli svincolati potrebbe arrivare Papu Gomez anche se la società non ha ancora deciso: la sensazione è che il club voglia aspettare fino al prossimo mercato di gennaio 2024. Ecco perché, fino a dicembre, Palladino dovrà adattarsi e contare sui giocatori attualmente a disposizione in rosa.