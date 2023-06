Sinisa Mihajlovic, arriva un nuovo messaggio commovente

A sei mesi di distanza dalla morte dell’indimenticato Sinisa, il dirigente felsineo lo ricorda con un messaggio da brividi

Lo ha solamente sfiorato, ma tanto è bastato per comprenderne la grandezza, lo spessore del personaggio, la grande umanità e l’infinita voglia di lottare. Tutte qualità che purtroppo non hanno potuto sottrarlo all’ineluttabile destino della morte.

Affrontata però con dignità, col petto in fuori, come sempre fatto nella sua vita. Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna dal 31 maggio del 2022, ha potuto condividere ben poco con Sinisa Mihajlovic, al tempo tecnico del club felsineo, che aveva appena chiuso il campionato con un dignitosissimo 13esimo posto, a quota 46 punti.

La malattia dell’allenatore serbo, che fu successivamente esonerato anche per i gravi e noti problemi di salute che lo affliggevano, non consentì al dirigente e al tecnico di approfondire più di tanto il loro rapporto. Che però è e resta in qualche modo speciale, proprio per le eccezionali, e oltremodo tragiche, circostanze in cui si è sviluppato. In cui stava per partire, per spiccare il volo, e che invece è stato soffocato. Proprio come l’esistenza del grande ex difensore di Inter e Lazio.

“Non ha mai mollato”: Sartori commovente su Mihajlovic

“Da quando mi ha assunto il Bologna, lui è stato quasi sempre in ospedale. Ma è stata comunque una grandissima esperienza, la sua perdita è stata gravissima per il mondo del calcio e non solo“, ha esordito ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex Direttore dell’area tecnica dell’Atalanta dal 2014 al maggio 2022.

“Il non aver mai mollato è messaggio più importante che ha inviato” ha proseguito il dirigente dei rossoblu. “In qualsiasi momento della sua vita ha sempre cercato di reagire alle avversità e alle difficoltà“, ha concluso Sartori.

La testimonianza di uno degli uomini chiave del fenomeno Atalanta, un club che sotto la sua gestione ha disputato due finali di Coppa Italia e ha raggiunto il traguardo dei quarti di finale di Champions nel 2020, si inserisce in un contesto – sono passati 6 mesi dalla sua morte – che vedrà certamente altri attestati d’amore per il mai dimenticato Sinisa.

Già capace di riunire un genuino cordoglio da parte di tutto il mondo del calcio – tanto da quelle società per le quali ha giocto, o in cui ha allenato, tanto negli avversari di sempre – Sinisa è un simbolo per tutti gli amanti di questo straordinario gioco, e non solo. La sua digintà e la sua voglia di non mollare mai sono stati e saranno d’esempio per tutti quelle persone che, sfortunatamente, dovessero trovarsi un giorno nelle sue condizioni.