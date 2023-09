Scioccanti accuse dalla Spagna: “Si è toccato i genitali davanti alla Regina”

Il presidente in Spagna ha lanciato gravissime accuse, che hanno presto fatto il giro tra i media internazionali.

La sua intervista non è passata inosservata, per un passaggio in particolare tra le sue dichiarazioni, sul caso Rubiales che sta mandando in guai seri lo spagnolo, a serio rischio giudiziario per quanto sta emergendo di recente.

Il presidente della Liga, infatti, ha lanciato una notizia bomba che riguarda le molestie dello spagnolo, finito al centro del caos in Spagna per quanto è emerso di recente nei suoi riguardi.

Gravissime accuse dalla Spagna: c’entra la Regina

Il gesto in campo, poi le gravissime accuse del presidente della Liga. Javier Tebas non si è nascosto e ha raccontato quello che è l’episodio che vede protagonista lo spagnolo, ex capo-delegazione della Nazionale spagnola, finito sotto l’occhio del ciclone per quanto accaduto.

Movimento di femministe internazionale e molte altre associazioni, si sono mosse attivamente per i provvedimenti che poi sono stati presi, ma finisce ancora nel mirino dei media spagnoli e di tutti il mondo, per le dichiarazioni scioccanti del presidente della Liga.

Javier Tebas, senza troppi giri di parole ha rivelato che Rubiales si sarebbe toccato i genitali di fronte alla Regina. Quelle che seguono, sono le parole in uno stralcio della sua intervista, dove ha raccontato l’episodio.

“Si è toccato i genitali davanti alla Regina”, gravissime accuse in Spagna

Ha parlato a Movistar +, rilasciando alcune dichiarazioni su Rubiales, il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas. Ecco cos’ha detto: “Sapevo che questo suo modo di fare lo avrebbe portato alla deriva. Sono passati cinque anni che francamente mi sono sembrati pure troppi, il sistema è una cosa complicato, ma sapevo che col “Rubialismo” sarebbe tutto crollato. Non è stato piacevole per noi del calcio spagnolo, perché con quanto è accaduto è stato danneggiato molto il nostro movimento. Il presidente della Federazione, che rappresenta quindi non solo il campionato ma tutta la Spagna, non può toccarsi i genitali davanti alla Regina…“

Rubiales al centro delle polemiche: le parole di Tebas

Tebas ha parlato di Rubiales e del calcio in Spagna, che vive adesso un momento difficile dopo quanto accaduto nell’ultimo Mondiale femminile, con il caso Rubiales che ha sconvolto la Spagna. Ecco cos’ha detto il presidente della Liga: “I cambiamenti, mi dispiace, ma serviranno a poco. Forse non sono sufficienti. Perché finché non andranno via tutti, continuerà ad essere una “casa degli orrori”.”