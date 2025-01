“Subito all’Inter”, arriva l’esterno dalla Premier: firma prima della scadenza

L’Inter sta muovendo passi importanti per il calciomercato di gennaio: ora Marotta e Ausilio vogliono chiudere un super colpo per la fascia.

I nerazzurri vivono un momento molto delicato perché dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana in finale contro il Milan dovranno dimostrare di non aver subito alcun contraccolpo e che sono pronti a rimettersi in pista per lottare contro tutte le altre big del nostro campionato e quelle europee per vincere la Serie A e provarci fino in fondo anche in Champions League.

Il calciomercato dell’Inter sarà decisivo per capire cosa vuole fare la squadra di Simone Inzaghi fino alla fine della stagione: ora spunta un colpo a sorpresa.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa per la fascia

Ci sono molti nomi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter e potrebbero presentarsi delle occasioni clamorose che fanno gola alla società e possono far impazzire di gioia anche i tifosi.

Il futuro dell’Inter dipende anche dalle mosse di calciomercato che la società vorrà mettere in piedi nel calciomercato di gennaio per permettere a Simone Inzaghi di avere a disposizione una rosa ancora più forte e profonda, in modo da puntare ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.

Secondo le utime notizie di mercato, l‘Inter sta provando a chiudere immediatamente un colpo clamoroso per la fascia: arriverebbe subito dalla Premier League.

Inter, colpo immediato dalla Premier League: i dettagli

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per permettere alla squadra di puntare a grandi successi e per questo c’è la ricerc spasmodica di nuovi calciatori che possano portare grandi risultati nel giro di pochissimo tempo.

Secondo quanto riferisce il The Sun, l’Inter si è messa sulle tracce di Oleksandr Zinchenko. L’esterno ucraino dell’Arsenal è uno dei migliori terzini della Premier League e anche con Arteta ha dimostrato il suo grande livello fino alla passata stagione, poi ha perso il posto da titolare e ora è una riserva di lusso dei Gunners.

Considerata la sua condizione attuale, infatti, l’Inter sta provando ad approfittarne per acquistarlo subito e completare il reparto difensivo di Inzaghi ma si porterebbe a casa anche un jolly, visto che Zinchenko gioca sia da esterno che da braccetto di sinistra, oltre che da mezzala, come spesso fatto con la nazionale ucraina.

Zinchenko-Inter: le cifre dell’affare

Il contratto di Zinchenko con l’Arsenal scade nel 2026 e i Gunners sarebber già disposti ad aprire alla trattativa per la sua cessione. In questo contesto, l’Inter è pronta a presentare entro il mese di gennaio un’offerta per Zinchenko.

Zinchenko ha un valore di 20-25 milioni di euro ma considerato il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e la condizione di sostituto, l’Inter conta di riuscirlo ad acquistare in prestito con diritto di riscatto – che diventerebbe obbligo a determinate condizioni – a 12-13 milioni di euro.