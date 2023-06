Totti-Ilary, stoccata della Ferilli sui social: cos’ha detto

La diatriba tra Francesco Totti ed Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo capitolo: sulla vicenda interviene Sabrina Ferilli.

Per diversi anni sono stati una delle coppie più fotografate ed invidiate dello star system italiano. In seguito, però, la loro love-story è terminata facendo nascere numerose polemiche e critiche.

Parliamo di Francesco Totti ed Ilary Blasi i quali, da ormai diverso tempo, hanno avviato le pratiche per il divorzio che metterà la parola fine al matrimonio andato in scena il 19 giugno 2005. La prima sentenza è già arrivata ma, di fatto, ha scontentato entrambe le parti.

Il dispositivo in questione riguarda i Rolex modello Daytona del valore complessivo di circa 80 mila euro. L’ex capitano della Roma, nelle scorse settimane, aveva accusato la showgirl di averglieli sottratti reclamandone l’immediata restituzione. L’attuale conduttrice del programma televisivo ‘L’Isola dei Famosi’, dal canto suo, si era difesa dagli attacchi ricevuti spiegando che, trattandosi di un regalo, aveva tutto il diritto di riprenderli al termine della relazione.

La questione è stata dibattuta in Tribunale, con il giudice Francesco Frattosi che si è preso poi del tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Il provvedimento è stato emesso nelle scorse ore e prevede che i Rolex in questione restino in “affidamento congiunto”. Entrambi, quindi, potranno utilizzarli tramite un apposito accordo. La conclusione della vicenda ha spiazzato molti utenti di Instagram, compresa Sabrina Ferilli.

Totti, la sentenza sui Rolex spiazza: il commento di Sabrina Ferilli

La nota attrice ha voluto commentarla attraverso una storia pubblicata sul popolare social network, utilizzando la sua consueta ironia: “Ma questa sentenza è geniale ca**o”. Per Totti non proprio la notizia migliore ma all’orizzonte, per lui, potrebbero comunque esserci novità importanti dal punto di vista lavorativo.

José Mourinho, infatti, si è detto disposto a proseguire la propria avventura sulla panchina della Roma ma, in occasione del recente confronto con i Friedkin, ha chiesto di poter avere a disposizione una figura dirigenziale che lo supporti nel lavoro quotidiano e che faccia da suo portavoce all’esterno. La scelta del mister originario di Setubal è finita proprio su Totti, con il quale a breve verranno avviati tutti i contatti del caso.

Il rientro alla Roma è possibile (l’alternativa è Zibì Boniek), con Mou che spinge per concludere presto la trattativa. Il futuro, stando così, può essere foriero di soddisfazioni. La battaglia con Ilary Blasi, nel frattempo, prosegue (la coppia aveva tanti altri bene da spartire ore) e si preannuncia quanto mai lunga.