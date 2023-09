UFFICIALE, colpo dagli svincolati: ha firmato con i giallorossi

Il calciomercato in Serie A non finisce mai nonostante la sessione sia ufficialmente chiusa da più di una settimana. Stando alle ultime notizie, infatti, i club sono sempre alla continua ricerca di opportunità con le quali andare a rinforzare la propria rosa, valutando soprattutto, in questo periodo, la lista degli svincolati.

Ed è proprio da qui che arriva il colpo a sorpresa da parte dei giallorossi, che si sono andati a rinforzare in un reparto delicato come l’attacco puntando su un profilo d’esperienza, libero, che potrebbe decisamente dire la sua in questa stagione di Serie A.

Il club ha anche già ufficializzato l’operazione tramite un comunicato sul proprio sito, svelando anche la data nella quale il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto.

Calciomercato Serie A: colpo a sorpresa dei giallorossi

Questa sosta nazionali è servita ad alcuni club di Serie A per definire la rosa in vista di questa stagione. C’erano ancora alcuni tasselli da andare a completare in alcune compagini, che hanno fatto affidamento alla lista degli svincolati per accontentare le richieste dei propri allenatori.

Chi senza ombra di dubbio ha stupito tutti con un’operazione a sorpresa sono stati i giallorossi, che sono andati a pescare il meglio dai parametri zero per rinforzare il proprio attacco. Il reparto offensivo senza questo innesto già era abbastanza valido di suo, figuriamoci ora con l’arrivo di un giocatore che in Serie A, data la sua tecnica e la sua esperienza, potrebbe senza troppi problemi fare la differenza.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club tramite un comunicato sui proprio canali ufficiali, nelle prossime ore Nicola Sansone diventerà un nuovo giocatore del Lecce. Si tratta dunque di un colpo a sorpresa in entrata dei salentini, desiderosi di iniziare a puntare in alto, non solo ad una semplice salvezza.

Lecce, è fatta per Sansone: prima però le visite mediche

Prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce, l’ex Bologna Nicola Sansone ha da che sottoporsi alle visite mediche di rito con i salentini. Stando a quanto si può leggere anche dallo stesso comunicato del club di Serie A, l’attaccante arriverà lunedì mattina in Puglia per svolgere tutto l’iter necessario per andare a firmare poi il contratto con il Lecce ed iniziare questa sua nuova avventura in carriera.

Se tutto dovesse andare a buon fine, dunque, Roberto D’Aversa potrà godere dalla prossima giornata di campionato di un’alternativa in più in attacco.

Sansone a Lecce: titolare o alternativa per D’Aversa?

Il colpo Sansone per il Lecce mette in risalto l’ambizione della società salentina, che ingaggiando l’ex Bologna ha dimostrato di non accontentarsi di una “semplice” salvezza. Ma negli schemi di D’Aversa, Sansone sarà titolare o riserva?

Al momento l’italiano sarà un’alternativa lì davanti per il Lecce, non un titolare, ma nulla esclude che nel corso dei mesi, grazie alle sue qualità, non possa prendersi il posto.