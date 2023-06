Un anno e poi addio: niente rinnovo con l’Inter

Il suo contratto scade nel 2024 ma la società nerazzurra ha già deciso che il prossimo anno sarà l’ultimo.

Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia l’Inter sperava di concludere questa stagione con un altro trofeo, il più importante. Non è andata così, dato che all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul è stato il Manchester City di Pep Guardiola ad alzare la Champions League (la prima nella storia dei Citizens).

Gli inglesi hanno sconfitto gli uomini di Simone Inzaghi per 1-0 (rete di Rodri nella ripresa) ma la finale è stata molto equilibrata, con i nerazzurri che si mordono le mani per le tante occasioni sprecate nel finale.

Il tecnico piacentino ha comunque tranquillizzato i tifosi, assicurando che l’Inter riproverà la scalata al grande sogno già nella prossima stagione. Non a caso Marotta e Ausilio sono già al lavoro per cercare di individuare i profili giusti sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in modo da poter competere su tutti i fronti, compreso quello europeo.

Tuttavia, in queste ultime ore alcune notizie stanno preoccupando non poco la tifoseria della Beneamata. Stando ai rumors, infatti, la prossima stagione potrebbe essere l’ultima con l’Inter per uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra, fermata solo in finale di Champions.

Sarà l’ultimo anno in nerazzurro: niente rinnovo

Stiamo parlando di Henrikh Mkhitaryan, il trequartista armeno che in questa stagione ha totalizzato 49 presenze e 5 reti con la maglia dell’Inter, inanellando una lunga serie di ottime prestazioni. La sua assenza in campo nella finale di Istanbul – dovuta ad una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra – si è fatta sentire molto, dato che la sua imprevedibilità tra centrocampo e attacco avrebbe creato grossi problemi ad un Manchester City che non sembrava nella sua giornata migliore.

Il 34enne ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ma stando alle voci non è previsto un rinnovo. Per farla breve, sarà l’ultimo anno di Mkhitaryan con la maglia dell’Inter. Una notizia che ovviamente non fa piacere ai tifosi interisti e nemmeno a Simone Inzaghi, che considera l’armeno una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.

Quale potrebbe essere il futuro di Mkhitaryan? Qualcuno immagina anche che l’armeno possa decidere di concludere la sua carriera calcistica nel 2024, a 35 anni, una volta terminato il suo contratto con l’Inter. In alternativa, il trequartista ex Roma potrebbe valutare le ricche offerte provenienti da MLS e Arabia Saudita.