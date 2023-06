10 milioni e contratto triennale, Icardi torna in Serie A

Dopo una stagione trascorsa in Turchia con la maglia del Galatasaray, per Mauro Icardi si prospetta un ritorno in Italia.

L’argentino si è reso protagonista di una grande stagione con la maglia del club giallorosso, viste le ventitré reti realizzate e gli otto assist forniti in 26 partite disputate tra campionato e coppa.

Le ottime prestazioni fornite non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club, pronti a fare un tentativo con il Paris Saint Germain. Il classe 1993, infatti, è in prestito al club giallorosso, che proverà comunque a convincere PSG e calciatore per farlo restare in Turchia. Un top club del nostro campionato, però, è pronto a fare sul serio, con Mauro Icardi che tornerebbe in Italia molto volentieri.

Maurco Icardi può tornare in Italia, c’è la Juventus: serve la cessione

Il club interessato all’acquisto di Mauro Icardi è la Juventus, alla ricerca di un nuovo bomber da regalare al tecnico Massimiliano Allegri.

Prima di tentare l’assalto per l’attaccante di Rosario, però, la ‘Vecchia Signora’ sarà chiamata a risolvere la questione legata a Dusan Vlahovic, che visti i rapporti non idilliaci con il tecnico livornese può lasciare Torino. Sul calciatore è molto forte il Chelsea, che per via della disastrosa stagione fatta sta pensando ad una sorta di rivoluzione.

Subito dietro troviamo il Bayern Monaco, che da mesi sta monitorando il calciatore. Il club di Monaco di Baviera è alla ricerca di un nuovo bomber da regalare al tecnico Thomas Tuchel, che lo richiede a gran voce. La Juventus per lasciar partire il classe 2000 chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro, cifre molto alte ma non impossibili per i due top club.

Qualora la cessione dell’ex viola si concretizzasse, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza di provare a portare a Torino Mauro Icardi, suo pupillo da sempre. Il Paris Saint Germain, che reputa il bomber argentino un esubero, è pronto a lascarlo partire per circa 10 milioni di euro, cifra decisamente alla portata del club bianconero.

Per cercare di convincere il calciatore a sposare il progetto bianconero la dirigenza è pronta a mettere sul piatto un triennale da 18 milioni complessivi, circa sei milioni netti a stagione. Si tratterebbe di un colpo importante per la Juventus, che si assicurerebbe un calciatore dalla grande esperienza italiana e europea. Icardi alla Juventus può prendere sempre più piede nel corso delle prossime settimane. Vlahovic permettendo.