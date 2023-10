Uno scatto piccante: Carolina Stramare, tutto in vista

Carolina Stramare si mette in mostra in tutta la sua bellezza e sensualità stuzzicando la fantasia degli ammiratori, che primo piano

Un fascino sublime, una somiglianza con l’attrice americana Megan Fox che lascia sempre il segno e la caratterizza come una delle bellezze nostrane più seducenti dei giorni nostri. Carolina Stramare non si smentisce davvero mai e con i suoi scatti raccoglie riscontri continui dell’affetto sconfinato dei fan.

Eletta Miss Italia nel 2019, indossando la corona più a lungo di chiunque altra per lo spostamento del concorso successivo per la pandemia, Carolina ha conquistato immediatamente l’immaginario collettivo e vede davanti a sé una carriera luminosa. Modella tra le più richieste in assoluto, sta spopolando sui social e sulle passerelle, ma inizia a muovere anche passi importanti in televisione. Nella scorsa stagione, ha preso parte al suo primo reality show, Pechino Express, una esperienza abbastanza positiva che lascia supporre che la sua visibilità sul piccolo schermo aumenterà prossimamente.

E c’è anche chi si augura di vederla sempre più spesso nei panni della conduttrice sportiva. In tal senso, ha già accumulato qualche esperienza significativa, in Serie B su Hellbiz e al fianco di Lele Adani in un programma che tempo fa ha riscosso un certo successo. Grande appassionata e molto tifosa della Juventus, in questo periodo ha fatto però una scelta di cuore piuttosto singolare. E’ infatti fidanzata con il giocatore del Torino Pietro Pellegri, una love story che a quanto sembra va a gonfie vele.

Carolina Stramare, solo l’asciugamano addosso non copre molto: visione che infiamma il web

Nel corso dell’estate, Carolina con le sue foto ha fatto battere forte il cuore degli ammiratori, sfoderando sensualità infinita. E il numero dei suoi fan è infatti in grande crescita, siamo ormai oltre i 525 mila followers su Instagram.

Di fronte a scatti come questo, del resto, è davvero difficile mantenere l’autocontrollo per il suo pubblico. Ancora una volta, Carolina scatena in un attimo la passione della community.

Con indosso soltanto un asciugamano, lascia intravedere gambe perfette e un accenno di scollatura, quanto basta per ricevere complimenti e like a più non posso. Il suo sguardo magnetico fa il resto nel mandare tutti al tappeto, l’eleganza seducente di Carolina sta diventando un cult di fronte al quale non si può resistere. L’attesa per i nuovi scatti e per le sue prossime apparizioni è già febbrile.