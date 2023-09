La Juve ha già deciso: un titolare di Allegri va in Turchia

L’ultima notizia di mercato lascia senza parole i tifosi: uno dei titolari di Allegri potrebbe lasciare la Serie A.

Il calciomercato in entrata in Italia è ormai chiuso da più di una settimana, ma alcuni giocatori potrebbero ancora lasciare la Serie A per tentare l’avventura in altri campionati. In Turchia, infatti, il mercato chiude il 15 settembre e proprio in questi giorni i migliori club della Super Lig stanno cercando di mettere a segno qualche grande colpo.

Tra i più attivi c’è sicuramente il Galatasaray, campione in carica, che vuole regalare a coach Okan Buruk la migliore rosa possibile per affrontare nella maniera giusta non solo il campionato, ma anche il girone di Champions. Tra i vari club europei che stanno ricevendo telefonate dalla Turchia c’è anche la Juventus, dato che qualche giocatore della Signora fa molto gola alle società della Super Lig.

Il primo della lista è Paul Pogba, che la Juve sta pensando di liberare a causa dei suoi continui problemi fisici: proprio il Galatasaray è in pressing sul centrocampista francese. Ma stando alle ultime indiscrezioni anche un’altra importante pedina della mediana bianconera potrebbe salutare i compagni e volare in Turchia. Le voci provenienti da Istanbul rivelano che il Fenerbahce starebbe facendo un tentativo molto concreto per Fabio Miretti.

Clamoroso dalla Turchia, tutto su Miretti: cosa risponde la Juve

Come noto il Fenerbahce ha provato a prendere Krunic nelle scorse settimane, ma la trattativa per il rossonero non è andata a buon fine. Ecco perché i ‘Canarini gialli’ vogliono concludere il mercato con un grande colpo a centrocampo. Constatata l’impossibilità di arrivare ad alcuni nomi di grandissimo livello come Verratti e Jorginho il Fenerbahce avrebbe deciso di puntare proprio sul classe 2003 di Madama.

Una richiesta che però ha già trovato le porte chiuse da parte della Juve. Giuntoli non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo per trattare la cessione di Miretti dato che non avrebbe più l’opportunità di rimpiazzarlo adeguatamente. Non bisogna dimenticare che il centrocampista di Pinerolo è un elemento molto importante nella rosa di Allegri: il tecnico livornese lo ha schierato titolare in due delle tre gare fin qui disputate dalla Signora in Serie A.

L’impressione degli esperti di calciomercato è che il Fenerbahce tenterà l’assalto a Miretti fino al 15 settembre, ma la Juve non lascerà alcuno spiraglio. Tuttavia non è detto che il discorso non possa essere ripreso a gennaio, quando Giuntoli avrà margine per trovare un sostituto all’altezza.

