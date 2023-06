Donnarumma torna in Italia: l’offerta è arrivata

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un momento decisamente complicato a Parigi. Vista la situazione, è possibile un ritorno in Italia per il portiere della nazionale.

I primi due anni vissuti sotto la Torre Eiffel si sono rivelati più complicati del previsto per Gigio Donnarumma. Per questo motivo, infatti, possono riaprirsi a breve le porte della Serie A per il portiere di Castellammare di Stabia.

Per alcune prestazioni decisamente sottotono, spesso il classe 1999 è stato criticato dai tifosi del Paris Saint Germain, che non lo ritengono all’altezza. Le critiche hanno portato la dirigenza del club transalpino a prendere in considerazione l’idea di cederlo per puntare su un nuovo numero uno. A tal proposito, la società ha già individuato il sostituto ideale, tanto che pare intenzionata ad inserire lo stesso Donnarumma nella trattativa con la big italiana.

Possibile ritorno in Italia per Donnarumma, il PSG ha deciso: offerta in arrivo

Il Paris Saint Germain non intende restare a guardare in questa sessione di calciomercato. Il primo nodo da sciogliere per il club francese è quello relativo al portiere, visto che Donnarumma non offre grandi garanzie.

Per questo motivo, la società sta seriamente valutando l’idea di cederlo per puntare su un altro profilo. L’estremo difensore individuato dal PSG è André Onana, camerunense classe 1996 dell’Inter. Il club francese è alla ricerca di un portiere che sappia anche impostare in caso di palla a terra, e il profilo del nerazzurro è quello che intriga di più la dirigenza.

Per arrivare al classe 1996, il club transalpino pare disposto a mettere sul piatto il cartellino di Gianluigi Donnarumma per convincere l’Inter a lasciarlo partire. Nonostante il totale gradimento della società lombarda per il portiere campano, l’intenzione è quella di cedere l’ex portiere dell’Ajax solo di fronte ad offerte da almeno 60 milioni di euro.

Altro fattore che rende complicata la trattativa è l’ingaggio percepito dal classe 1999, che si aggira intorno ai 12 milioni netti a stagione. Cifre quasi impossibili per l’Inter, visti anche i problemi economici che affliggono il club.

Nonostante un passato nel Milan, Gianluigi Donnarumma accetterebbe di buon grado la destinazione nerazzurra, anche per tornare ad essere un calciatore protagonista. Aldilà delle difficoltà il PSG pare intenzionato a provarci seriamente, con l’Inter in attesa dell’offerta ufficiale. L’ipotesi Donnarumma in Serie A inizia a prendere sempre più piede.