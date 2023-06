Lautaro, al via il secondo matrimonio: fan increduli

Prosegue il momento magico per Lautaro Martinez: l’argentino, trascinatore dell’Inter in queste settimane, è pronto ad un nuovo matrimonio.

L’Inter ha concluso nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento alla finale di Champions League. I nerazzurri, infatti, si sono imposti nella finale di Coppa Italia battendo la Fiorentina mentre in campionato è arrivato un terzo posto che garantisce l’accesso all’edizione 2023/24 della competizione europea.

Un rendimento eccezionale ora lascia ben sperare in vista della gara in programma il 10 giugno contro il Manchester City. Simone Inzaghi, dal canto suo, è tranquillo anche perché, nell’occasione, potrà disporre di un Lautaro Martinez al top della forma fisica.

La punta dal 10 marzo al 15 aprile ha faticato a fornire contributi concreti alla causa, andando incontro a numerose prestazioni negative. Nelle settimane successive il suo rendimento si è poi progressivamente alzato, al punto da permettergli di diventare uno dei principali trascinatori della propria squadra. Nelle ultime 8 partite di campionato l’argentino ha messo a segno 7 gol e 3 assist. Al bottino vanno poi aggiunte le reti rifilate al Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions, al Milan in semifinale e la doppietta alla Fiorentina nell’atto conclusivo della Coppa Italia.

Ora l’obiettivo di Lautaro è quello di continuare a fare bene e provare a vincere, dopo il Mondiale, anche la Champions. Operazione complicata, alla luce della forza dei ‘Citizens’ di Pep Guardiola, ma comunque alla portata dell’Inter. Il fischio d’inizio è ancora distante: Lautaro Martinez ha quindi utilizzato il tempo a disposizione per giurare amore eterno alla compagna Agustina Gandolfo.

Nuovo matrimonio per Lautaro Martinez: cosa è accaduto

Il matrimonio è andato in scena sul lago di Como, con l’influencer che ha approfittato dell’occasione per aggiornare i follower sull’imminente nascita del figlio. “Theo nascerà a metà agosto” ha spiegato Agustina che, su Instagram, ha condiviso numerosi scatti della cerimonia e degli abiti da lei indossati nel corso della giornata. “Le nozze le abbiamo organizzate in pochissimo tempo, è stato un rito civile tranquillo che è finito con una grande festa”. La showgirl, in seguito, ha spiegato che i due presto si sposeranno anche con un rito religioso.

Il presente è quindi quanto mai da incorniciare per Lautaro Martinez, finito in questi giorni nel mirino di diversi top club europei. Per lui, ad esempio, da tempo ha iniziato a muoversi l’Atletico Madrid mentre di recente si sono iscritti alla corsa il Manchester United ed il Tottenham. L’Inter, in ogni caso, non intende cederlo. Con Joaquin Correa, Edin Dzeko e Romelu Lukaku verso l’addio, il suo ruolo sarà ancora più centrale. L’Inter è pronta a blindarlo per dare la caccia ad altri trofei: un nuovo “matrimonio” per puntare tutto sul Toro e renderlo la pietra angolare sulla quale costruire il futuro della squadra.